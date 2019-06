Buurtbewoners geëvacueerd na ongeval met tankwagen op E313: “We mogen vijf uur niet naar huis”

Laakdal -

De E313 in Geel-Oost is woensdagmiddag nog steeds in beide richtingen afgesloten na een ongeval met een tankwagen, en dat blijft wellicht zo tot de avondspits. De trucker kon pas na twee uur bevrijd worden, maar is buiten levensgevaar. In zaal Dennenoord in Laakdal is een opvangcentrum geïmproviseerd voor buurtbewoners van de E313. Zij werden uit voorzorg geëvacueerd zodat ze geen risico lopen tijdens het overpompen van het gas uit de truck.