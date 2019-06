Tottenham-draaischijf Christian Eriksen is toe aan “iets nieuws” en meteen draait de (Spaanse) geruchtenmolen op volle toeren

Christian Eriksen heeft zelf aangegeven deze zomer Tottenham te willen verlaten. De spelverdeler is naar eigen zeggen toe aan “iets nieuws” en wordt nadrukkelijk gelinkt aan Real Madrid. Zijn uitspraken lijkt te passen in het pokerspel van de onderhandelingen en doet de geruchtenmolen alvast op volle toeren draaien.

“Ik heb het gevoel dat ik op een moment in mijn carrière ben beland waar ik misschien iets nieuws wil proberen”, zei de 27-jarige spelverdeler van Tottenham in de Deense krant Ekstra Bladet. “Ik heb het grootste respect voor alles wat er in Tottenham is gebeurd en zal er dus ook niets negatiefs over zeggen. Maar ik heb ook gezegd dat ik graag iets nieuws zou willen proberen.”

“Ik hoop dat er deze zomer duidelijkheid komt. Dat is het plan. In het voetbal weet je echter nooit. Het kan elk moment gebeuren. Iedereen wil dat het zo snel mogelijk gebeurt, maar in het voetbal kost het tijd. Je kan er zelf geen datum op plakken. Het hangt van Daniel Levy (eigenaar van Tottenham, red.) af. En er moet nog een club komen.”

“Real heeft nog niet gebeld, voor zover ik weet”

Meteen draait de geruchtenmolen op volle toeren. In Engeland is er interesse van Manchester United en in het buitenland zou ook Juventus geïntereseerd zijn. Maar de Deen wordt vooral gelinkt aan Real Madrid. De club die de middenvelder wil weghalen bij de Champions League-finalist zal zeker over goede papieren moeten beschikken. Lees: zal een echte topclub moeten zijn. Zoals Real.

“Als ik moet gaan, zal het hopelijk een stap hogerop zijn”, aldus Eriksen. “Maar dan moet Real Madrid wel Tottenham bellen en zeggen dat ze Christian willen. En dat hebben ze nog niet gedaan, voor zover ik weet.”

Bij de Koninklijke zou voorzitter Florentino Pérez hem graag zien komen, maar coach Zinedine Zidane zou liever Paul Pogba willen binnenhalen om naast Luka Modric het middenveld centraal te bevolken. Bovendien keert ook James Rodriguez na een uitleenbeurt van twee seizoenen aan Bayern München terug. En dan zou ook (de kleine) Eden Hazard nog komen...

Eriksen is dan ook verstandig genoeg om uit te sluiten dat hij zijn zijn contract uitdoet in Londen. “Het is moeilijk, het hangt van de mogelijkheden af. Als er niets opduikt dat beter is, waarom zou ik dan niet in Tottenham verblijven? Ik moet aan tafel gaan zitten en onderhandelen.”

Mogelijke vervanger

Tottenham zou echter al bezig zijn met een vervanger: het toptalent Giovani Lo Celso. De 23-jarige Argentijn werd dit seizoen door PSG uitgeleend aan Betis, dat de aankoopclausule van 22 miljoen euro maar al te graag lichtte na 16 goals en 6 assists. Zijn rpsijkaartje zou momenteel echter 100 miljoen euro bedragen en Tottenham hoopt de prijs nog een (flink) stuk naar beneden te krijgen.

