Politieman die niet ingreep bij bloedbad op school Parkland gearresteerd: “Zijn nalatigheid heeft levens gekost”

Politieagent Scot Peterson, die buiten het schoolgebouw bleef staan toen oud-student Nikolas Cruz (19) binnen het vuur opende op middelbare scholieren in het Amerikaanse stadje Parkland, is gearresteerd. Peterson is aangeklaagd voor onder meer kinderverwaarlozing en verwijtbare nalatigheid.

Op 14 februari trok Nikolas Cruz met een semiautomatisch vuurwapen naar Marjory Stoneman Douglas, zijn voormalige middelbare school in de staat Florida. De jongeman opende het vuur. Daarbij kwamen 17 mensen, waaronder 14 leerlingen, om het leven. Cruz vluchtte te voet verder maar werd opgepakt door de politie. In een videoboodschap, die later vrijgegeven werd door de Amerikaanse autoriteiten, bleek dat Cruz zijn massamoord zorgvuldig had gepland. De jongeman, die momenteel in de cel zit in afwachting van zijn rechtszaak, kan veroordeeld worden tot de doodstraf voor de moord op 17 mensen.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Na de dodelijke schietpartij rezen veel vragen over de rol van Peterson, die als enige op de campus een wapen en een kogelvrij vest droeg. Camerabeelden bevestigden dat Peterson de school niet binnenging maar buiten bleef wachten met zijn wapen gericht op de ingang. Het leverde hem niet alleen heel wat negatieve reacties op, ook noemde de lokale politiechef en Amerikaanse president Donald Trump hem een lafaard. In zijn verdediging gaf de agent met dertig jaar dienst aan dat hij dacht dat schutter zich buiten bevond.

Peterson werd in januari 2019 ontslagen en aangeklaagd voor onder meer het verwaarlozen van kinderen, verwijtbare nalatigheid en meineed. “Onderzoek toont aan dat Peterson niet eens probeerde om de schietpartij tegen te houden”, staat te lezen in de mededeling van de politie van Florida. “Er is geen excuus voor: zijn nalatigheid heeft levens gekost.”