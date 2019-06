CDH wil op geen enkel niveau mee besturen

De Franstalige partij CDH kiest de komende vijf jaar op elk niveau voor een oppositiekuur. Dat heeft het partijbureau van de Franstalige tegenhanger van CD&V woensdag beslist.

Het CDH was in Franstalig België een van de verliezers van de verkiezingen. De laatste dagen riepen een aantal kopstukken, onder wie Kamerfractieleidster Catherine Fonck, al op tot een oppositiekuur. Dat wordt nu bevestigd door voorzitter Maxime Prévot. Hij kondigde op een persconferentie aan dat zijn partij op geen enkel niveau - noch in Wallonië, noch in Brussel, noch federaal - zal meebesturen in de volgende legislatuur.

“De kiezers hebben ons een erg duidelijk signaal gegeven op 26 mei”, zei Prévot woensdag. “Dat signaal zegt dat de Brusselaars en Walen geen vragende partij zijn dat het CDH verantwoordelijkheid blijft opnemen.”

Door de zelfverklaarde oppositiekuur van CDH, lijken alvast op Waals niveau MR en PS tot elkaar veroordeeld. Met CDH zou een centrumlinkse coalitie PS-Ecolo-CDH nog haalbaar geweest zijn, zonder is een linkse regering enkel mogelijk met het extreemlinkse PTB en daar lijken PS en Ecolo niet voor gewonnen. Maar ook op federaal niveau, waar de puzzel sowieso al bijzonder ingewikkeld oogt, kan het verrassende manoeuvre de nodige implicaties hebben.

Ecolo staat overal voor open

Ecolo blijft open staan voor initiatieven, hetzij van de federale informateurs, hetzij van de regionale initiatiefnemers. “De covoorzitters nemen akte van de beslissing van cdH om zich vanaf nu volledig af te sluiten van alle contacten voorafgaand aan een eventuele onderhandeling voor de vorming van een regering voor Brussel, Wallonië, de Franse gemeenschap of voor het federale niveau”, stellen Jean-Marc Nollet en Zakia Khattabi. “Ecolo zal blijven ingaan op eventuele initiatieven van de federale of de regionale informateurs.”

PS wil woensdag niet reageren op de beslissing van cdH. De Franstalige socialisten gaan door met hun consultaties in de gewesten.