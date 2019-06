Waarom Antwerp-fans toch nog niet moeten hopen op komst van Junior Edmilson

Junior Edmilson is op de Bosuil.” Het ging plots razendsnel rond in en om Deurne. Daar had vooral ook Edmilson zelf voor gezorgd, door zijn ­Instagram met Antwerpse beelden te kleuren. Eerst met een foto van in een auto op een autosnelweg met de tekst ‘Direction Anvers’. Vervolgens met beeldjes van Edmilson op de Antwerpse Meir en op het plein voor het Centraal Station en de Antwerpse Zoo. En toen bleek dat Olivier Renard, een oude bekende én goede kennis van Edmilson, naar de Bosuil kwam, leek enkel nog de vraag ‘wanneer zou hij tekenen?’ onbeantwoord.

Helaas voor de Antwerpfans, de Braziliaans-­Belgische topper, die vorig seizoen Standard ­inruilde voor Al-Duhail in Qatar, was niet op weg naar de Bosuil. “Met de hand op het hart, Edmilson is hier niet geweest”, benadrukte sportief ­adviseur Sven Jaecques met klem. “Of we nog steeds interesse hebben? Ik weet eerlijk gezegd niet wat Edmilson zelf wil: weggaan uit Qatar of niet.”

Edmilson wordt sinds de winterstop al in verband gebracht met een terugkeer naar België. Zowel Standard, Anderlecht als Antwerp zouden hem graag inlijven. Maar de obstakels blijven: de 24-jarige Edmilson is een dure vogel én blaast zelf continu warm én koud. Nu eens lijkt hij open te staan voor een nieuw Belgisch avontuur, dan weer niet. Afgelopen weekend liet zijn entourage nog weten dat “een terugkeer naar België niet aan de orde is” en dat hij in eerste instantie focust “op zijn huidige club Al-Duhail”.

Gisterenavond werd Edmilson opnieuw gespot. In een restaurant in Flemalle, nabij… Luik. Wordt ongetwijfeld vervolgd.