Geert Bourgeois (N-VA) had “open en direct” gesprek met paus Franciscus

Ontslagnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois is woensdag op audiëntie geweest bij paus Franciscus. Over de inhoud van het gesprek mag Bourgeois niets kwijt, maar het was een “open en heel direct” gesprek, zo zegt hij aan Belga. Het is de eerste keer dat een Vlaams minister-president op audiëntie mag bij de paus en het is ook de eerste keer dat de paus een regeringsleider van een deelstaat op audiëntie ontvangt.

Met het einde van zijn mandaat als minister-president in zicht, mocht Geert Bourgeois nog op audiëntie bij het staatshoofd van Vaticaanstad en het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, paus Franciscus. Een persoonlijke bekroning? “Ik ben niet zo ijdel om het te zien als een persoonlijke bekroning, het is eerder een bijzonder moment en een bekroning voor Vlaanderen”, aldus Bourgeois.

Dat Vlaanderen de eer krijgt om als eerste deelstaat op audiëntie te komen, ligt volgens Bourgeois in het verlengde van de opening van de Vlaamse vertegenwoordiging in Rome eerder dit jaar en de “vruchtbare contacten” met het Vaticaan.

“Heel empathisch”

Over de inhoud van zijn korte gesprek met de paus kan Bourgeois weinig kwijt. “Voor die audiënties geldt ook een colloque singulier”, legt Bourgeois uit. Maar paus Franciscus toonde zich volgens Bourgeois “heel empathisch”. “Ik heb hem wel de Vlaamse vredesboodschap overgemaakt en heb hem één van de 600.000 beeldjes ter nagedachtenis van de Eerste Wereldoorlog (van het kunstproject van Koen Vanmechelen, red.) overhandigd”, aldus Bourgeois.

Later op de dag heeft Bourgeois nog een langer gesprek van zo’n half uur met Pietro Parolin, staatssecretaris of ‘eerste minister’ van het Vaticaan. Ook dat is een primeur.