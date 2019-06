Ophef over racistische brief in Aalst: “Halve beesten zonder waarde. Jullie zijn hier niet welkom”

Aalst - Er is ophef ontstaan over een brief die enkele allochtone inwoners van Aalst in hun brievenbus aangetroffen hebben. Daarin worden inwoners van de stad met een migratieachtergrond als profiteurs, laf, vuil en dom afgeschilderd. Wie de brief geschreven heeft, is nog onduidelijk. Er is nog geen klacht binnengekomen bij de politie.

“Na deze verkiezing is het heel duidelijk dat ‘vreemde’ hier niet welkom zijn.” Zo begint de brief die een inwoner van Aalst in zijn brievenbus gevonden heeft. De schrijver lijkt goed geïnformeerd en schrijft uit welke straten de meeste van de 41.771 stemmen van Vlaams Belang afkomstig zijn. Hij voegt er aan toe dat “Vlaams Belang monsterscores haalde in België en in heel Europa”. Volgens de schrijvers is het duidelijk “dat jullie in heel Europa niet meer welkom zijn” en “dat niemand jullie moet hebben”.

Daarna begint de schrijver aan een racistisch betoog vol schrijffouten, waarin hij of zij allochtonen uitmaakt voor onbeschaafd, onbeleefd, laf, vuil, achterbaks, dom, halve beesten zonder waarde, profiteurs en ga zo maar door. Hun kinderen zijn marginaal en onbeleefd, staat er ook te lezen.

Een kennis van mij, die in Aalst woont, heeft deze brief in zijn brievenbus ontvangen... Zulke acties zijn anno 2019 onaanvaardbaar! Ik kan niet begrijpen hoe je jou superieur kunt voelen en je daardoor denkt dat je zulke acties mag voeren... pic.twitter.com/pVbn9Z7RxQ — Lieven Miguel (@LievenMiguel_) 5 juni 2019

“Hoort hier niet thuis”

Een vriend van de ontvanger postte de brief op Twitter en er kwamen meteen een hoop verontwaardigde reacties op. Ook vanuit politieke hoek. “Samen met fractiegenoten Huguette van Medegael en Deniz Özkan veroordeel ik met klem de brief die bij verschillende Aalstenaars in de brievenbus werd gedropt”, schrijft SP.A’er Sam Van de Putte op Facebook. “We verwachten dat de andere politieke partijen dit ook doen. Woon je in Aalst en kreeg je deze of een soortgelijke brief? Laat het ons dan zeker weten. Dien ook klacht in bij de politie en Unia. Voor SP.A Aalst blijven alle inwoners die respectvol willen samenleven evenwaardig aan elkaar. Racisme en discriminatie horen niet thuis in onze stad.”

“Puur racisme”

Lander Wantens van Groen Aalst vindt de brief evenmin kunnen. “De inhoud is puur racisme en heeft geen plaats in Aalst, Vlaanderen, Europa of ver daar buiten. Aan onze burgervader Christoph D’Haese-pagina om een duidelijk signaal te geven dat voor racisme en verdeling geen plaats is in onze stad.”

Geen klacht

De politie van Aalst heeft akte genomen van de brief, maar heeft nog geen klacht ontvangen. “Er wordt geen onderzoek ingesteld zolang er geen officiële klacht binnenkomt bij ons”, klinkt het.

Vlaams Belang zegt niets met de brief te maken te hebben.