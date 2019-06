China lanceert voor het eerst en met succes raket van op zee

China heeft woensdag zijn eerste lancering vanop een platform op zee succesvol afgerond, zo heeft het officiële persbureau Xinhua gemeld.

Vanop een mobiel lanceerplatform op een vrachtschip in de Gele Zee vertrok ter hoogte van de kust van Shandong om 12.06 uur plaatselijke tijd een Lange Mars-11 draagraket. Die draagraket op vaste brandstof bracht volgens Xinhua twee experimentele weersatellieten en vijf commerciële satellieten in de ruimte.

Het was de eerste keer dat Peking vanop zee lanceerde en het was de 306de missie van een telg van de raketfamilie die de Lange Mars is.

Risico lager

Lanceren vanop zee heeft als voordeel dat het risico voor burgers lager is en vanop gewone schepen kan. Bovendien krijgt een draagraket meer snelheid naarmate ze dichter tot de Evenaar vertrekt, waardoor er minder brandstof is vereist. Daardoor is een lancering goedkoper en concurrentiëler.

China biedt het systeem ook aan andere landen aan, weet Xinhua.

Volgens de krant China Daily waren de VS in 1967 met een lancering van een Scout-B draagraket voor de kust van Kenia de eerste die vanop zee een draagraket lieten starten. Een soortgelijk project is het internationale Sea Launch dat voor het laatst in 2014 een kunstmaan in de ruimte bracht.

De Lange Mars-11 is de enige telg van deze raketfamilie die op vaste brandstof draait. Het tuig is twintig meter hoog en weegt 58 ton. De raket is vooral voor kleinere satellieten geschikt en kan er meerdere tegelijk vervoeren.