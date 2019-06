Celstraf met uitstel voor man die inreed op carnavalsstoet

Aalst - De correctionele rechter heeft een man die met zijn auto was ingereden op de carnavalsstoet van Aalst veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden met uitstel. Hij was op het moment van de feiten onder invloed van drank en drugs.

Gustaaf S. (51) toonde zich vol berouw tijdens zijn proces in rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde. Op 3 maart van dit jaar was hij met zijn auto door de wegversperringen van het carnavalsfeest gereden en tussen de feestende mensenmassa terechtgekomen. Daar was hij beginnen zwaaien met een baseballknuppel en werd hij overmeesterd door twee agenten in burger. Even werd er aan terrorisme gedacht, maar al snel bleek daar geen sprake van te zijn. Gustaaf S. was op het moment van de feiten dronken en was op weg naar een vriendin die hem nog geld moest. “Ik ben dom geweest”, gaf hij aan de rechter toe.

LEES OOK.Verwarde man rijdt met auto op parcours Aalst Carnaval, wilde stad “een lesje leren” met baseballknuppel en messen

Volgens zijn advocaat werd het gedrag van zijn cliënt tijdens het incident mee bepaald door de groepsdynamiek onder de feestvierders. “Hij heeft die bewuste dag nooit iemand aangevallen”, pleitte de raadsman. “Op een bepaald moment is hij met zijn auto vast komen te zitten tussen de carnavalsvierders. Die gooiden bier naar zijn auto en joelden hem uit. Hij voelde zich bedreigd en heeft de baseballknuppel genomen om zich te verdedigen. Iedereen keerde zich tegen hem en hij wou de mensen alleen maar op afstand houden. Op een bepaald moment heeft hij met de baseballbat ook op zijn auto geslagen om zich stoerder voor te doen dan hij eigenlijk was. Uiteindelijk is hij in de rug aangevallen geweest door twee agenten in burger. Als die zich eerst kenbaar hadden gemaakt, was het geweld volgens ons niet nodig geweest. Heel de situatie is in de sfeer van het carnaval opgepompt geraakt.”

Video: TV Oost

De rechter had oren naar het pleidooi van de advocaat en legde Gustaaf S. een celstraf van achttien maanden volledig met uitstel op.