Beloftencoach Johan Walem: “Eden Hazard vroeg al of hij mee mocht naar de Olympische Spelen”

De Jonge Duivels van bondscoach Johan Walem kunnen zich deze maand op het EK U21 in Italië en San Marino (16-30 juni) plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Walem focust zich in eerste instantie op het EK, maar heeft de Spelen wel in zijn achterhoofd. Als de Belgen zich kwalificeren zal de bondscoach wel enkele stevige knopen moeten doorhakken, want de plaatsjes in de olympische selectie zijn erg duur. En de Spelen zijn aanlokkelijk, zelfs voor een topper als Eden Hazard die aan de bondscoach zelfs al vroeg of hij mee mocht naar Tokio...

Elk land moet naar het olympische voetbaltoernooi een kern van achttien voetballers afvaardigen, die maximaal 23 jaar zijn. De bondscoach mag in zijn selectie wel drie spelers opnemen die ouder zijn, al is Walem dat niet meteen van plan.

“Moesten we ons plaatsen voor de Spelen, zal ik trouw blijven aan de ploeg die het EK speelt”, vertelde Walem woensdag op het Olympic Coaching Platform in het stadion van voetbalclub RSC Anderlecht. “Maar ik weet nu al dat een olympische selectie mij kopbrekers zal bezorgen. Ik volg momenteel meer dan dertig spelers, en die groep reduceren naar 23 voor het EK was een helse taak. Die kern nog verder terugdringen tot achttien zou echt helemaal onmogelijk zijn. Laat staan als ik nog rekening moet houden met enkele spelers boven de 23.”

Walem laat dus uitschijnen het zonder ervaren Rode Duivels te willen doen. Maar wat als een topper als Eden Hazard plots aangeeft zin te hebben in een olympisch avontuur? “Eden heeft me al gepolst of hij mee kan gaan naar Tokio”, onthulde de bondscoach half met een knipoog. “Met hem weet je natuurlijk nooit. Maar goed, we moeten ons eerst plaatsen. Daarna denk ik met plezier aan een olympische selectie.”

De Jonge Duivels treffen op het EK in de zware poule A Polen, Spanje en gastland Italië. Enkel de groepswinnaar van elk van de drie poules verdient, samen met de beste nummer twee, een plaats in de halve finales en ticket voor de Spelen. Indien Engeland zich plaatst voor de halve finales, zal er nog een play-offwedstrijd volgen tussen de twee andere nummers twee. De winnaar van die wedstrijd wint dan het laatste olympisch ticket.