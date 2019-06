Derde van vrachtwagens in overtreding bij Benelux-controle

De inspectiediensten van België, Nederland en Luxemburg hebben dinsdag op verschillende locaties vrachtwagens aan controles onderworpen. Meer dan een derde was in overtreding. Dat meldt het secretariaat-generaal van de Benelux woensdag.

De controleurs van de Belgische federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Luxemburgse douane voerden dinsdag controles uit op zes locaties. In België ging het om de parking langs de E313 in Tessenderlo en die langs de E411 in Wanlin. In Nederland werd gecontroleerd in Apeldoorn, Moerdijk en Venlo. De douane in Luxemburg vatte post op de snelweg Dudelange-Zoufftgen.

In totaal werden 70 vrachtwagens onderworpen aan een controle op fraude en manipulatie met de tachograaf, de naleving van de rij- en rusttijden en de boorddocumenten: 28 in Luxemburg, 27 in Nederland en 15 in België. Liefst 25 vrachtwagens bleken de regels niet na te leven (15 in Luxemburg, 7 in Nederland en 3 in België), goed voor in totaal 36 vastgestelde overtredingen.

Op de verschillende controlelocaties waren steeds collega-controleurs aanwezig uit andere Benelux-landen. “Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen”, luidt het.