Steve Bakelmans staat terecht in oude verkrachtingszaak: slachtoffer vraagt proces achter gesloten deuren

Steve Bakelmans was aan het wachten op zijn proces in beroep toen hij Julie Van Espen (rechts) doodde.

Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen, staat woensdag terecht voor het hof van beroep in Antwerpen voor de verkrachting van zijn ex-vriendin in 2016. Hij werd daarvoor tot vier jaar gevangenis veroordeeld maar ging in beroep, waardoor hij thuis het proces in beroep mocht afwachten. Daardoor kon hij de moord op Julie Van Espen plegen.

Het proces draait rond de verkrachting van de ex-vriendin van Steve Bakelmans op 31 oktober 2016. Bakelmans kon het niet verkroppen dat hun knipperlichtrelatie op de klippen was gelopen en was rond 3 uur ’s nachts haar studio binnengedrongen. Het slachtoffer lag te slapen en werd wakker toen Bakelmans haar slaapkamer binnenkwam. Hij verkrachtte haar vervolgens op agressieve wijze, waarbij hij sokken in haar mond stopte om haar het zwijgen op te leggen en twee vuistslagen uitdeelde. Na 10 minuten was hij weer buiten, waarna zij de politie belde.

Bakelmans werd voor die feiten - het was trouwens niet zijn eerste verkrachting - in juni 2017 veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en een schadevergoeding van 5.000 euro aan het slachtoffer, een straf waartegen hij in beroep ging. De rechter vond de onmiddellijke aanhouding niet nodig en dus mocht Bakelmans thuis het proces in beroep afwachten. Door een gebrek aan rechters werd de zaak niet opnieuw behandeld in juli 2018, zoals gepland, maar pas een jaar later. In dat jaar pleegde Bakelmans de moord op Julie Van Espen, op 4 mei van dit jaar.

Gesloten deuren

Bij aanvang van het proces in beroep wees Manon Gutwirth, de advocaat van het slachtoffer, op het verzoekschrift dat ze op 22 mei ingediend heeft. Daarin vroeg ze volledige anonimiteit en een zitting achter gesloten deuren. “Het persoonlijke verhaal van mijn cliënte ligt sinds de zaak-Van Espen op straat”, gaf ze als reden.

Advocaat-generaal Marc Verhelst beoordeelde dat verzoek als “manifest onontvankelijk” omdat het slachtoffer na het vonnis in eerste aanleg niet in beroep was gegaan. Advocaat Paul Van Rompaey van de verdedigende partij zei dan weer zich niet te verzetten tegen de open deuren. “Maar wij hebben respect voor het standpunt van het slachtoffer.”

Het hof van beroep is momenteel in beraad.