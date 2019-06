Twee projectielen op strand gevonden, politie staat voor raadsel

De Haan - Op het strand aan de Vosseslag in De Haan werden woensdagmorgen twee projectielen gevonden. Dat gebeurde door een firma die in opdracht van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust explosieven op het strand opspoort.

Projectielen tot ontploffing gebracht in De Haan. Video: Politie Bredene-De Haan

Zowel de politie als de ontmijningsdienst Dovo werden ter plaatse geroepen. Zij stelden vast dat één van de projectielen een notenkrakermijn met een diameter van 27 centimeter was. Dergelijke mijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt om geallieerde amfibievoertuigen die op het strand probeerden te komen te viseren.

Het tweede projectiel was een Bleimantelgranaat met een diameter van 21 centimeter. “Het gaat om een soort volle loden kanonskogel die in 1869 voor het eerst werd ontwikkeld in Pruisen”, aldus Dennis Goes, commissaris bij de lokale politiezone Bredene/De Haan. “Ook voor de mensen van Dovo is het een raadsel hoe die op het strand in Vosseslag is terechtgekomen.”

Om de notenkrakermijn veilig tot ontploffing te brengen werd door de politie en de scheepvaartpolitie een perimeter op het strand en in zee ingesteld. Aan de laagwaterlijn werd het springtuig in een diepe put gelegd, toegedekt met een hele hoop zand en zo gecontroleerd en met een luide knal tot ontploffing gebracht. De Bleimantelgranaat werd dan weer door de mensen van Dovo meegenomen.

