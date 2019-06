Man rijdt mama met kinderwagen aan en vlucht weg, maar getuige grijpt in

Een 65-jarige man die dinsdag een moeder met kinderwagen aanreed, is 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. De vrouw liep over een zebrapad, en de bestuurder pleegde vluchtmisdrijf na de aanrijding. Het 3-jarige meisje dat in de buggy zat, werd afgevoerd naar het hospitaal maar verkeert niet meer in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde dinsdag iets voor 12 uur in een deelgemeente van La Louvière. Toen de man vluchtmisdrijf pleegde, besloot een getuige hem te achtervolgen. Met resultaat: de dader stopte een kilometer verderop en keerde terug naar de plaats van het accident. “De 65-jarige klonk verward, maar was niet dronken”, meldt de politie na het verhoor.

Het rijbewijs van de bestuurder wordt nu 15 dagen ingetrokken. Hij zal ook nog vervolgd worden voor de feiten. De procureur zal waarschijnlijk een minnelijke schikking of strafbemiddeling voorstellen.

De aangereden vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste onderzoeken liep ze een hoofdtrauma op. Ze blijft voorlopig in het hospitaal voor observatie, maar is niet in levensgevaar.