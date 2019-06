Hoe een beslissing van het kleine CDH grote gevolgen kan hebben voor de regeringsvorming: “Het speelveld wordt nu wel heel klein”

De Waalse christendemocraten van CDH hebben nog eens lang en goed naar hun verkiezingsuitslag gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om voor een oppositiekuur te kiezen op elk niveau. Op zich is CDH vandaag maar een klein partijtje van een zetel of vijf, maar toch kan hun besluit tot een kettingreactie leiden in de hele formatie. “Het speelveld wordt nu wel heel klein”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent).