Gewapende mannen met maskers overvallen juwelier in Parijs op klaarlichte dag

Twee gewapende en gemaskerde mannen hebben woensdagmiddag een overval gepleegd op een juwelier in Parijs. Ze gingen aan de haal met 200.000 euro aan juwelen en slaagden erin te vluchten.

Op klaarlichte dag, rond 11.30 uur, stapten de twee gemaskerde mannen de juwelier Roosevelt Or in de buurt van de Champs-Elysées in Parijs binnen. Ze graaiden 200.000 euro aan juwelen mee en sloegen de juwelier op het hoofd. Daarna sloegen ze op de vlucht.

Op beelden is te zien hoe een man hen probeert te overmeesteren met een baseballknuppel, maar daar niet in slaagt. Tijdens hun vlucht raakten de twee mannen wel een wapen en een motorhelm kwijt. De politie zal die onderzoeken op DNA, meldt Le Parisien.