Monumentale eik waait om, maar kan tweede leven krijgen

Halle / Lembeek - In het Kasteelpark in Lembeek bij Halle ging de bekende monumentale eik tegen de vlakte nadat zijn wortels aangetast bleken door schimmels. De stad wil de gevallen eik nu een tweede leven geven. Burgers kunnen suggesties doen.

De monumentale eik die zijn takken wijd uitspreidde en zo voor een heerlijke schaduwplek zorgde in het Kasteelpark in Lembeek is niet meer. De boom die decennialang deel uitmaakte van het Kasteelpark viel vorige week op zijn zij.

“Vorig jaar stelden we vast dat de eik was aangetast door verschillende schimmelsoorten aan de stamvoet en de kruin. Onder andere de reuzenzwam veroorzaakte een rottingsproces aan de wortels. Tegen deze zwam is helaas geen bestrijding mogelijk. Eenmaal aangetast, is het proces onomkeerbaar en is de boom ten dode opgeschreven”, zo weet men bij de groendienst van de stad Halle.

“Dat neemt niet weg dat we wel geprobeerd hebben om deze mooie boom te stabiliseren. Een gespecialiseerde firma kwam ter plaatse om de nodige beheermaatregelen te nemen zodat de eik toch nog een beetje kon blijven. Maar ondanks deze maatregelen heeft de boom nu toch zijn strijd verloren. Onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van de wortels tot een diepte van zo'n dertig centimeter waren aangetast waardoor de boom zichzelf niet meer recht kon houden”, aldus de groendienst.

Omdat het hier om een zeer gekende en unieke eik gaat, wil de stad deze reus graag een tweede leven geven. Er wordt volop nagedacht hoe dit best kan gebeuren. Door er een kunstwerk van te maken? Of een zitbank? Alle ideeën zijn welkom en mag men mailen naar milieu@halle.be.