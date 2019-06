Maradona: “Ik ben de man die Man United weer aan titels kan helpen”

Neen, het was niet het seizoen van Manchester United, maar er is hulp op komst. Althans, als het van Diego Maradona himself afhangt.

De Argentijnse balvirtuoos van weleer zit nooit om een straffe uitspraak verlegen en deze keer solliciteerde Pluisje in een interview met het voetbaltijdschrift FourFourTwo prompt bij The Red Devils. “In de periode onder Ferguson speelde United fenomenaal voetbal en dat vertaalde zich in titels. Nu is dat niet meer zo”, klinkt het. “Ze hebben die titels echt nodig en ik kan hen die bezorgen. Als ze een nieuwe coach willen, ben ik daar de geknipte man voor.”

Ach, als hij het maar zelf gelooft.