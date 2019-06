Amerikaanse president Donald Trump in Ierland geland: “Alles zal goed komen met de Ierse grens”

De Amerikaanse president Donald Trump is woensdag in de vooravond in Ierland geland, komende uit het zuiden van Engeland. De Air Force One met Trump en zijn echtgenote Melania streek neer op de luchthaven Shannon.

Het Amerikaanse staatshoofd zal kort praten met de Ierse premier Leo Varadkar, die hem ook verwelkomde, en trekt dan naar zijn golfoord in Doonberg.

Trump zei dat na de Brexit “alles zal goed komen” met de situatie aan de Ierse grens. “Ierland zal er geweldig toe zijn” en “ik denk niet dat de grens ook maar een probleem zal zijn”, voegde de president er tegenover verslaggevers aan toe.

Het is de eerste keer dat Trump als president in Ierland is. Donderdag vliegt Trump naar Frankrijk om daar, net als in Portsmouth, D-Day te herdenken.

