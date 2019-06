‘Gat in de weg’ efficiënter dan verkeersdrempels tegen hardrijders: “Wie niet horen wil, moet maar voelen”

In een aantal Scandinavische landen en binnenkort ook in delen van Duitsland rijden snelheidsduivels letterlijk in de val. De nieuwe generatie snelheidsremmers steken niet meer boven het wegdek uit maar zakken naar beneden als je er te snel passeert. Efficiënt? Waarschijnlijk wel. Toch heeft verkeersinstituut Vias bedenkingen bij het nieuwe systeem.

In landen waar de Actibump nu al wordt gebruikt, zijn de reacties alleszins positief en worden opvallend minder snelheidsovertredingen vastgesteld op wegen waar het systeem operationeel is.

Want waar snelheidsremmers worden geplaatst, houden chauffeurs meestal in om nadien weer op te trekken. Liggen ze niet al te hoog, moet men zelfs niet te fel afremmen om ze te passeren en missen ze eigenlijk hun doel.

“Wie niet horen wil, moet maar voelen”

Dat is absoluut niet het geval met de Actibump, een Zweedse uitvinding. Het gaat om een stalen plaat die in het wegdek wordt gelegd en verbonden is met een sensor. Komt een chauffeur te snel aangereden, zakt de stalen plaats zes centimeter de grond in. Rij je er over, volgt een doffe slag. “Want wie niet horen wil, moet het maar voelen”, klinkt het bij de Zweedse politie.

Schade aan de wagen? Dat is de verantwoordelijkheid van de bestuurder zelf want de ‘vallen’ worden vooraf aangekondigd. “Maar tot nu toe zijn er geen schadeclaims ingediend”, klinkt het.

En als de hulpdiensten passeren? Daar is aan gedacht. Het systeem kan vanop afstand tijdelijk worden uitgeschakeld zodat de patiënt die achteraan in de ziekenwagen ligt, niets voelt als de ziekenwagen te snel over de stalen plaat raast.

In steden als Kopenhagen en Malmö wordt het systeem al gebruikt. Ook in verschillende Oost-Europese landen. Nu is het Duitse Hanau bezig met de installatie en andere steden zullen snel volgen. Omdat snelheidsremmers en flitscamera’s niet het gewenste resultaat meer opleveren, zegt de Duitse politie.

België

Of er ook bij ons snel Actibumpvallen komen, betwijfelt de politie. En ook bij het verkeersinstituut Vias heeft men grote twijfels.

“Bij de invoering van de zone 30 in ons land zijn gelijkaardige systemen bekeken maar uiteindelijk ongeschikt bevonden. Want vanaf wanneer moet die plaat zakken? Vanaf het moment dat je er twee kilometer per uur te snel passeert? Of twintig kilometer per uur te snel? Ik vrees vooral dat chauffeurs zullen schrikken van de doffe knal en misschien ongevallen zullen veroorzaken. Of rond de stalen plaat zullen rijden. Is dat dan zo veilig”, vraagt Stef Wlilems van Vias zich af.

Om nog te zwijgen over de gevaren wanneer er een motorrijder te snel zou passeren.