Lexie (21) vestigt record als jongste persoon ooit die elk land op de wereld heeft bezocht: “Hele opluchting”

Een reis rond de wereld. De Amerikaanse Lexie Alford nam dat wel heel letterlijk. Met haar 21 jaar is ze de jongste ooit die alle 196 landen van de wereld heeft bezocht. Ze komt daarmee in het Guinness Recordboek.

Haar kinderdroom werd werkelijkheid toen Lexie Alford vrijdag in Noord-Korea, haar laatste bestemming, aankwam. Het voelde als een hele “opluchting”, vertelde ze aan Fox News. Ze kampte het laatste half jaar met extreme angsten. “Ik moest obstakels overwinnen om de minst toegankelijke plekken ter wereld te bereiken”, aldus Alford. Pas in de vergaderzaal drong het tot haar door hoe ver ze gekomen was.

De 21-jarige uit Californië groeide op in een familie van reisagenten, schrijft Forbes. Een unieke kans om tijdens haar jeugd exotische plekken als Cambodja, Dubai en Egypte te zien. Op haar achttiende stond de teller op 72 bezochte landen. In oktober 2016 kwam het wereldrecord in haar vizier. Het leek Lexie mogelijk om de resterende 124 soevereine staten als jongste ooit af te vinken. Ze legde zich dan ook volledig toe op dat doel.

Zelf gefinancierd

Het vorige wereldrecord stond op naam van de toen 24-jarige Brit James Asquith. Twee jaar geleden maakte de 27-jarige Cassie De Pecol uit Connecticut in de Verenigde Staten dezelfde wereldreis. Ze deed dat als eerste vrouw ooit én in een recordtijd van anderhalf jaar.

Alford zegt dat ze haar missie volledig zelf financierde. Ze had een aantal commerciële opdrachten, deelde foto’s en hield ook een blog bij. Vanaf november zal de 21-jarige ook te zien zijn in een reisprogramma op televisie. Verder hield ze de reiskosten zo laag mogelijk. De avonturier zocht zorgvuldig naar de goedkoopste vluchten en verblijfplaatsen. De nodige visa in orde brengen, bezorgde de Amerikaanse nog de meeste kopzorgen in heel dit avontuur.

Misbegrepen landen

Op haar Instagram hield Alford haar, inmiddels ruim 72.000 volgers op de hoogte. “Ik was vastbesloten om iedereen te laten zien dat de wereld niet zo beangstigend is als de media het beschrijven en dat er overal vriendelijkheid is.” Ze wil naar eigen zeggen anderen inspireren, “vooral jonge vrouwen”.

Maar wat was nu, van alle 196 landen, haar favoriete bestemming? Alford zegt een zwak te hebben voor “misbegrepen” landen zoals Venezuela en Pakistan. Die worden in de media vaak negatief afgeschilderd volgens haar. “Een van mijn absolute favorieten is de Ángelwaterval in Venezuela”, vertelt ze aan Fox News. Ook Noord-Pakistan viel in de smaak. “De natuurlijke schoonheid van de bergen en de vriendelijkheid van de lokale bevolking waren verbazingwekkend.”

Om in het Guinness Recordboek terecht te komen moet Lexie Alford nu - in chronologische volgorde - zo’n 10.000 bewijsstukken geven. Dat zal haar waarschijnlijk nog wat tijd kosten, maar een eindpunt is het record niet. Ze wil nog “zo veel mogelijk reizen”. Haar volgende grote trip staat alvast gepland: ze hoopt de berg Nyiragongo in Congo te beklimmen om zo ‘s werelds grootste lavameer te zien. Ze is ook volop een boek aan het schrijven over haar ervaringen in elk land en de lessen die eruit trekt.