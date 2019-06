Zij hielpen 75 jaar geleden op D-Day met de bevrijding van Europa: “Die geur van kruit en bloed, zand en zee. Ik ruik het nog altijd”

De veteranen die D-Day meemaakten, zijn nog op een hand te tellen, maar de meesten zullen er donderdag zijn tijdens de grootse herdenking aan de rand van Omaha Beach in Colleville-sur-Mer. Daar liggen 9.837 Amerikaanse soldaten begraven op een van de grootste Amerikaanse militaire begraafplaatsen buiten de VS. Eindeloze rijen witte kruisjes, strak opgelijnd op een onberispelijk gazon. De oud-strijders, de meesten in een rolstoel, kijken er wat verweesd naar. “Wij zijn de lucky bastards, wij hadden hier evengoed kunnen liggen.” Ze zijn speciaal overgevlogen voor de plechtigheden rond 75 jaar D-Day. De kans is groot dat dit de allerlaatste keer is dat de Dag der Dagen wordt herdacht in aanwezigheid van zij die erbij waren en het nog kunnen navertellen. Dit is hun verhaal.