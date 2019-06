“Asociale wegpiraat” op E19 haalt rechts via pechstrook in en gaat dan vol in de remmen

Merksem -

Een bestuurder van een Volkswagen maakte het woensdagmorgen wel erg bont op de E19 richting Antwerpen. Net voor de afrit Merksem haalde die een andere wagen over de pechstrook in en ging vervolgens tot drie maal toe hard in de remmen. “Asociale wegpiraat, ze moesten uw rijbewijs afnemen”, klinkt het bij de bestuurder van de andere wagen, die de beelden op Facebook plaatste. Heeft u ook een gevaarlijke situatie gefilmd met een dashcam? Stuur de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.