Dronken Belgische anesthesiste voor Franse rechter wegens onvrijwillige doodslag

De raadkamer van het hof van beroep in Pau heeft een Belgische anesthesiste, aangeklaagd voor de dood van een zwangere vrouw in 2014 in het Franse Orthez, naar de correctionele rechtbank doorverwezen. De aanklacht luidt “onvrijwillige doodslag met verzwarende omstandigheden”. De vrouw had namelijk gedronken. De klacht tegen de privékliniek en het ziekenhuis die ook betrokken waren, wordt geseponeerd. Dat is vernomen uit juridische bron.

De bevalling van Xynthia Hawke, een 28-jarige Franse v rouw van Britse origine in de nacht van 26 op 27 september 2014 in Orthez, in het zuidwesten van Frankrijk, verliep niet naar behoren. Een keizersnede bleek nodig. De anesthesiste werd erbij geroepen, maar in de plaats van de beademingsmachine te gebruiken, gebruikte ze een handballon om de patiënte te beademen. Bovendien intubeerde ze de spijsverteringskanalen in plaats van de luchtwegen. De vrouw kreeg een hartaanval, en werd naar het ziekenhuis in Pau overgebracht, waar ze op 30 september overleed. Haar baby kwam gezond en wel ter wereld.

De intussen 49-jarige Helga Wauters heeft toegegeven dat ze de avond van de feiten had gedronken. Naar eigen zeggen had ze een halve fles vodka aangelengd met water gedronken, want ze “heeft vodka nodig om niet te beven”. Een dag na het overlijden van de patiënte werd de anesthesiste opgeroepen door de politie. Ze had toen 2,4 gram alcohol per liter in het bloed. In haar woning vonden de speurders zeventien lege flessen vodka.

Een eerste psychiatrisch rapport, eind 2014, besloot dat ze strafrechtelijk aansprakelijk is. Een tweede, toxicologisch rapport, dat begin 2015 werd afgeleverd, toonde op basis van een haaranalyse aan dat ze in de zes maanden voor de feiten een buitensporig en chronisch verbruiker van alcohol was.

De raadkamer heeft Wauters op 31 mei doorverwezen. Het ziekenhuis en de privékliniek komen er zonder straf van af.

De datum van het proces is nog niet bepaald.