“Ex-Rode Duivel Logan Bailly opgepakt in Schotland”

Logan Bailly, ex-keeper van onder andere Moeskroen en de Rode Duivels, is deze week gearresteerd geweest in Schotland. Dat schrijft The Scottish Sun. De Schotse politie zou Bailly opgepakt hebben toen die van het vliegtuig stapte op de luchthaven van Edinburgh. Bailly zou dreigberichten hebben gestuurd naar zijn ex-partner Libby Smith naar aanleiding van de eerste verjaardag van hun zoontje Edson Thunder.

Bailly en Libby Smith - De dochter van oud-voetballer Gordon Smith - vormden sinds eind 2016 een koppel. Ze leerden elkaar kennen toen de Belg aan de slag was bij Celtic FC in Glasgow. Vorig jaar gingen ze net na de geboorte van Edson Thunder uit elkaar.

De eerste verjaardag van hun zoontje zou aanleiding gegeven hebben tot dreigberichten van Bailly. Libby Smith beschuldigde Bailly er eerder al van een afwezige vader te zijn en haar te hebben laten stikken voor zijn vorige partner Jessica Kappert.

Volgens The Scottish Sun werd Bailly deze week opgepakt op de luchthaven van Edinburgh. Hij werd even vastgezet in de cel, ondervraagd over de feiten en vier uur laten opnieuw vrijgelaten zonder beschuldigingen. De politie gaat wel verder met het onderzoek.