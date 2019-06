Jongetje van 2 in kritieke toestand, stiefvader opgepakt

Kortrijk - Een 28-jarige Nederlander zit in de cel op verdenking van slagen en verwondingen aan zijn 2-jarig stiefzoontje. Het jongetje woont met zijn mama in Bissegem en vecht voor zijn leven. De verdachte schreeuwt zijn onschuld echter uit.

Een peuter van 2,5 jaar oud vecht momenteel in het ziekenhuis voor zijn nog jonge leven. Het was zijn stiefvader die het jongetje maandag in de vooravond in het ziekenhuis van Kortrijk binnenbracht. De dokters beseften meteen dat zijn toestand ernstig was. Het jongetje werd namelijk met een hersenbloeding binnen gebracht. Na een eerste operatie werd het jongetje naar het UZ in Gent overgebracht. Daar werd hij een tweede keer geopereerd en verkeert hij nog steeds in kritieke toestand.

Volgens de dokters werd het jongetje geslagen en kan de hersenbloeding niet meteen door een val veroorzaakt zijn. Een wetsdokter stelde dat ook vast en er zouden zelfs symptomen van het shakenbabysyndroom gevonden zijn. Omdat het jongetje de ganse dag bij zijn stiefvader verbleef, kwam de man meteen in het vizier van de speurders. Hij ontkent dat hij het kind geslagen heeft, maar dat lijkt dus niet meteen met de eerste vaststellingen overeen te komen. Het parket besliste om de man voor de onderzoeksrechter te leiden en die hield de twintiger gistermiddag aan. Hij zal dan ook eerstdaags een eerste keer voor de raadkamer moeten verschijnen.

R.D. - een Nederlander die zich enkele jaren geleden tot moslim bekeerde - leerde de moeder van het kindje een tijdje geleden online kennen. De twee hebben elk een zoontje en begonnen een relatie. Maandag ging de moeder op uitstap met haar zussen en liet ze het jongetje bij haar nieuwe partner achter. Maar ‘s avonds kreeg ze het verschrikkelijke nieuws te horen.

De verdachte zelf verklaarde aan de politie dat hij het kindje niet heeft geslagen. Volgens hem is het jongetje wel twee keer hard gevallen. “Een eerste keer de dag voordien op een feest. De tweede keer maandag in de douche. Hij huilde en ik heb hem getroost. Daarna hebben we zelfs nog dingen gedaan. Toen ik merkte dat het echt niet goed met hem ging, ben ik ermee naar het ziekenhuis gegaan”, klonk het.

Daar roken de dokters echter al snel onraad. De politie werd verwittigd en zij startten een onderzoek. De stiefvader heeft geen gerechtelijk verleden en kwam nooit eerder in opspraak. Zijn advocaat Maxime Van Winkel bevestigt dat de man alle betrokkenheid ontkent, maar wil verder niet dieper op de zaak ingaan.