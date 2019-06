Kim Jong-un uit scherpe kritiek op spectaculaire Massaspelen in Noord-Korea

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft stevige kritiek geuit op de Massaspelen in zijn land. Dat is een bijzonder belangrijk evenement, essentieel voor de propaganda van het land, maar volgens de leider voldoet de editie van dit jaar niet aan de verwachtingen.

Het had nochtans alles om een succeseditie te worden. Kim Jong-un zat naast Kim Yo-jong, die voor het eerst in het openbaar opdook sinds de mislukte top met Donald Trump, en ook zijn vrouw Ri Sol-ju en heel wat belangrijke mensen uit zijn regering zaten in zijn buurt in het stadion in Pyongyang waar ze naar de openingsceremonie van de Massaspelen bijwoonden.

Maar neen, voor Kim Jong-un was het ondanks de spectaculaire ceremonie vol dansers, gymnasten en opmerkelijke outfits geen hoogvlieger. Dat liet hij duidelijk verstaan in de staatsmedia in zijn land. De leider zou de creatievelingen achter de ceremonie gebeld hebben om kritiek te geven op de sfeer die alles uitstraalde en hun “onverantwoordelijke werkethiek”.

Wat hij daar precies mee bedoelde, is onduidelijk. Maar het is niet toevallig nu dat de leider zijn meest kritische petje opzet. De Massaspelen zijn het Noord-Koreaanse paradepaardje, een evenement waar tienduizenden deelnemers maandenlang elke dag voor repeteren. De bedenkers van de ceremonie wordt gevraagd het te gebruiken als propaganda, door alle facetten van Noord-Korea te laten terugkomen in het gebeuren en alle vooruitgang van het land goed in de kijker te zetten.

