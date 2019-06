Belgische vrouw (70) in haar huis overvallen en zwaar verwond door overvallers in Zuid-Afrika

Een Belgische vrouw is door een groep mannen overvallen in haar woning in het Zuid-Afrikaanse dorp Umhlanga. De zeventiger liep daarbij een ernstige hoofdwonde op en herstelt in het ziekenhuis. Een verdachte is opgepakt.

Het was de familie van de vrouw die alarm sloeg omdat de 70-jarige Belgische de telefoon maandag al heel de dag niet had opgenomen. Een vriend trok naar haar huis en brak uiteindelijk binnen. Hij trof de Belgische vrouw zwaargewond aan. Ze lag op de grond met een fikse hoofdwonde.

Volgens de politie is een groep mannen haar woning afgelopen weekend binnengedrongen, hebben ze haar bestolen en met een baseballknuppel op het hoofd geslagen.

Tegen de lamp gelopen

Om hoeveel daders het gaat, is nog onduidelijk. De politie is er bij een controle wel in geslaagd om een verdachte op te pakken. De man reed met de wagen die bij de vrouw gestolen werd. Hij had naar verluidt ook een wapen bij zich dat ontvreemd werd in haar woning.

De politie hoopt de vrouw en de verdachte zo snel mogelijk met elkaar te kunnen confronteren. “Ze heeft gezegd dat ze de daders zeker zou herkennen”, zegt politiewoordvoerder Raymond Deokaran bij News24. Ze zou de agenten ook een goede beschrijving van de andere daders gegeven hebben.