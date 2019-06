Amerikaanse Burgemeester onder vuur voor oproep over homoseksuelen: “We moeten hen vermoorden”

Mark Chambers, burgemeester van Carbon Hill (Alabama, VS) is onder vuur komen te liggen na een bericht op Facebook waarin hij opriep homo’s en lesbiennes te vermoorden. De burgervader heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. “Ik weet dat het fout was.”

De burgemeester schreef op zijn Facebookpagina: “We leven in een maatschappij waar homoseksuelen ons de les spellen over moraal, travestieten ons leren over biologie, kinderdoders ons onderwijzen over mensenrechten en socialisten ons lessen geven in economie. De enige manier om hier verandering in te brengen, is het probleem te vermoorden. Ik weet dat dit niet mooi klinkt maar toch: de enige manier om hieruit te geraken is hen te vermoorden.”

Toen de burgmeester met die post werd geconfronteerd, ontkende hij eerst. Hij zei: “Ik dacht dat ik een mail naar een vriend stuurde en geen publieke post.” De post is ondertussen al van Facebook gehaald.

Dinsdag plaatste hij toch een excuus: “Niettegenstaande ik overtuigd blijft dat mijn opmerking uit de context is getrokken en niet gericht was tegen de LGBT-gemeenschap, weet ik dat het fout was op te roepen iemand te vermoorden.”