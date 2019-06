Open VLD-burgemeester Ward Vergote: “Liberalen moéten praten met Vlaams Belang”

Moorslede - Het kan niet dat Open VLD al op verkiezingsdag liet verstaan dat samenwerken met Vlaams Belang uitgesloten is. Dat zegt Ward Vergote, burgemeester van het West-Vlaamse Moorslede, in een brief aan partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. “Wie weet eigenlijk nog waar onze partij voor staat?”

Het valt Ward Vergote, sinds 2013 burgemeester van Moorslede, naar eigen zeggen "heel zwaar” dat voorzitster Gwendolyn Rutten kort voor en net na verkiezingsdag aankondigde dat een samenwerking met Vlaams Belang uitgesloten is.

“Sorry, waar is het respect voor de leden gebleven?”, schrijft hij in zijn brief. “Wie heeft jou het recht gegeven om te spreken uit naam van de partij zonder de leden, die de basis van onze partij vormen, te raadplegen? Ik ben van mening dat je voor je beurt hebt gesproken.”

Zo is dat. https://t.co/fZPAd7jCEA — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) 26 mei 2019

Bevraging

Vergote noemt het cordon sanitaire ondemocratisch. “Ik wil niet zeggen dat ik onvoorwaardelijk wil dat we dat doorbreken”, zegt Vergote. “Maar we moeten op zijn minst de mogelijkheden afwegen. Wat zijn de standpunten? Wat zijn de breekpunten. Wat moet er in het regeerakkoord? Wat mag er absoluut niet in?”

Hij vraagt Rutten om een “bevraging te doen bij alle Open VLD-leden over het al dan niet deel uitmaken van een coalitie met Vlaams Belang”. “Weliswaar binnen een duidelijke afbakening van wat kan en wat niet”, zegt hij.

Je kan de volledige brief hier lezen.