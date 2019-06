Nederlandse presentatrice heel eerlijk: “Een relatie zonder seks is mijn droom”

Bij ons is ze weinig bekend maar in Nederland is Olcay Gulsen wel hot als ontwerpster, mediapersoonlijkheid, ondernemer en ex van voetballer Edgar Davids. Deze week verraste ze de natie met haar mededeling: “Een relatie zonder seks, dat is mijn droom.”

Gulsen deed de uitspraak in de Youtube-serie Wat zou jij doen? Daarin legt interviewster Iris van Lunenberg een aantal dilemma’s voor. Onder andere: liever alleen eindigen, maar regelmatig seks óf een relatie zonder seks?

Gulsen had haar antwoord onmiddellijk klaar: “Een relatie zonder seks! Dat is mijn droom.” Ze stelde wel even bij: “Als je verliefd bent, is het leuk om seks te hebben. Maar ik moet er niet aan denken dat ik dat de komende veertig jaar nog moet gaan doen. Het voelt als werk.” Ze voegde er nog aan toe dat ze net in een nieuwe relatie zit en dat daar alles “heel fijn is”.

Olcay Gulsen was onder andere jurylid in het programma Ultimate Shopper. Vorig jaar verloor ze nipt de finale van de Nederlande versie van De Mol. Ze presenteerde toen ook Boxing Stars. Ze was zelfs even internationaal bekend toen ze een gastrol kreeg in The bold and the beautiful.