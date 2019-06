Politietent wordt gebruikt als biertoog: “Dit is wel een beetje ongelukkig”

Asse - Opmerkelijke foto op Facebook afgelopen zondag. Voor de rommelmarkt in Asse-ter-Heide, een gehucht van Asse in Vlaams-Brabant, had de lokale politiezone twee tentjes met het politielogo uitgeleend aan het organiserend comité. Die bouwden er een tap onder en zo werd de politietent al snel een biertent.

Het tafereel leidde tot enig gegniffel. “Is het dat wat de commissaris-generaal van de federale politie bedoelde toen hij in heel beperkte mate alcohol terug toestond bij de politie? Het lijkt ons niet.”

Ongelukkig

Politiewoordvoerder Fred Scrayen werd al op de hoogte gebracht van het “foute beeld”. “We hebben die tentjes niet dagelijks nodig en dus lenen we ze soms uit aan lokale verenigingen, noem het sociale dienstverlening”, vertelt de man.

“Twintig jaar doen we dat al, steeds met de beste intenties, en we kregen er nog nooit een opmerking over. Maar inderdaad, die foto is wel een beetje ongelukkig. We gaan er in het vervolg beter op toezien dat het logo van de politie niet meteen in verband wordt gebracht met het nuttigen van alcohol. Hoe dat we dat gaan doen? Misschien het logo afplakken of de tenten niet meer uitlenen of bijkomende voorwaarden stellen. We moeten dat nog bespreken.”