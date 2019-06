Twee fietsers kritiek na aanrijding op Noordersingel, beschonken bestuurder later bij hem thuis opgepakt

Antwerpen - Twee fietsers die iets voor acht uur woensdagavond werden aangereden op het fietspad aan de Antwerpse Buurtspoorweglei, in de buurt van de Noordersingel, zijn buiten levensgevaar. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf maar is intussen opgepakt. Hij legde een positieve ademtest af.

De bestuurder van een zwarte BMW kwam van de Turnhoutsebaan en reed richting Noordersingel. Hij miste zijn bocht bij het afslaan en reed het fietspad op. Daar maaide hij twee fietsers omver, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie aan Nieuwsblad.be.

Zonder zich om zijn slachtoffers te bekommeren, vluchtte hij weg over het fietspad.

Getuigen zagen het allemaal gebeuren en verwittigden de hulpdiensten. De twee fietsers, 46 en 50 jaar oud, werden in kritieke toestand naar twee verschillende ziekenhuizen overgebracht. Rond 23 uur liet de politiewoordvoerder weten dat het levensgevaar geweken was.

De politie trof het voertuig en de vermoedelijke bestuurder rond 20.15 uur aan bij een appartement in Deurne. In de ondergrondse garage stond de zwaar beschadigde wagen. De voorruit was stuk en hij had een lekke band als gevolg van het ongeval.

De man van 43 jaar legde een positieve ademtest af. Hij stond al gekend bij de politie. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken en hij is intussen ook gearresteerd.