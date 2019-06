Diesel bannen? België doet het minder goed dan onze buurlanden, en zelfs India doet beter

Tegen 2028 kopen we best geen wagen met een uitlaat meer. Foto: BELGAIMAGE

In de strijd tegen uitlaatgassen doet België opvallend minder moeite dan de buurlanden. Zelfs landen als India en Costa Rica namen al meer initiatief om diesel te bannen. Milieuorganisatie Greenpeace, die alle initiatieven op een wereldkaart zette, roept de volgende regering op om de verkoop van diesel- én benzinewagens te verbieden tegen ten laatste 2028.

India, Costa Rica, Israël, Slovenië, Nederland, Denemarken en Zweden: allemaal voorbeelden van landen waar het vanaf 2030 verboden is om nog een nieuwe diesel- of benzinewagen te kopen. In Noorwegen geldt het verbod zelfs al vanaf 2025. Frankrijk en Spanje volgen in 2040. En in België? Nog geen plannen. Want op de kaart die Greenpeace vandaag publiceert, steekt ons land grauw af tegen de buurlanden.

“De kaart maakt heel duidelijk dat België achterophinkt”, zegt Joeri Thijs, mobiliteitsexpert van Greenpeace. “Nochtans komt bijna een kwart van de Belgische CO 2 -uitstoot van het verkeer. Als België de klimaatverplichtingen wil nakomen, zal ze ten laatste tegen 2028 de verkoop van voertuigen met een verbrandingsmotor moeten verbieden.”

De voorbije maanden daalde de autoverkoop in België omdat mensen afwachten wat de toekomstige regelgeving wordt. “Ik denk dat we de goede wil van de Belgen onderschatten, en daarom is het de taak van politici om de weg te wijzen”, zegt Joeri Thijs. “Het lot van de verbrandingsmotor is bezegeld. Er komen volop nieuwe en betaalbare elektrische modellen op de markt. Misschien verdwijnen diesel en benzine wel vanzelf, maar een verbod is belangrijk als signaal naar consumenten en constructeurs.”

“Ban diesels uit Brussel”

Ook de steden in België zijn minder proactief dan die in de buurlanden. Alleen in Brussel en Antwerpen is er op dit moment een lage-emissiezone; Mechelen en Willebroek volgen in 2021. Maar daar blijft het voorlopig bij. Terwijl alleen al in Duitsland zo’n beperking geldt in meer dan zestig steden. Parijs verbiedt vanaf 2024 zelfs de toegang van álle diesels, en tegen 2030 van alle benzinewagens.

Nu rijden elke dag nog ongeveer 190.000 auto’s Brussel binnen. Maar als het van Greenpeace afhangt, wordt de hoofdstad binnenkort even streng voor autobestuurders als Parijs. “Het gaat niet over het klimaat, maar over volksgezondheid. Dat moet voor de volgende Brusselse regering een prioriteit zijn”, zegt Thijs. “Ook andere Belgische steden moeten een lage-emissiezone invoeren, met een deadline voor diesel en benzine.”