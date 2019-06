Nieuw: overledene samen met nabestaanden aan boord van de uitvaartbus

Busbouwer Van Hool heeft in samenwerking met het Nederlandse Koninklijke Beuk Touringscars een uitvaartbus op de markt gebracht waarbij de overledene mee aan boord gaat samen met de nabestaanden.

“In Nederland wordt de klassieke volgstoet met ceremoniewagens wel vaker vervangen door een bus”, zegt Dirk Snauwaert, woordvoerder bij Van Hool. “Geregeld kregen ze bij Beuk de vraag om ook de overledene mee aan boord te nemen, maar dat was praktisch niet mogelijk. Daarom hebben we een uitvaartbus bedacht waarbij de kist langs een bredere middendeur en speciale lift op de bus wordt gezet.”

De bus werd zo ingericht dat er 26 familieleden of vrienden kunnen plaatsnemen rond verschillende tafeltjes. “Op beeldschermen kunnen foto’s of filmpjes getoond worden. En de ramen zijn geblindeerd zodat de familie wat privacy heeft.” Op vraag van de familie kan de route aangepast worden en kan kort halt gehouden worden op plaatsen die iets betekend hebben in het leven van de overleden man of vrouw.

In België is er momenteel nog geen vraag naar de uitvaartbussen maar Van Hool sluit het in de toekomst niet uit. “Als we ook in België de vraag krijgen van de begrafenisondernemers, staan we daar zeker voor open.”