Hij bleef gewoon buitenstaan toen er binnen werd gemoord: “lafaard” die niet ingreep tijdens schoolschietpartij riskeert 96 jaar cel

96 jaar cel. Dat is de straf die de schoolagent die vorig jaar niet ingreep tijdens het bloedbad in de Parkland-school, riskeert. Maandenlang leek hij enkel met de scha en schande te moeten leven, maar nu is Scot Peterson (56) in de boeien geslagen. De ouders van de omgekomen leerlingen zijn blij, andere agenten vrezen voor “een gevaarlijk precedent”.