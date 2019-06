Rijden we straks dankzij deze revolutionaire band nooit meer lek?

De Franse bandenspecialist Michelin en de Amerikaanse autoconstructeur General Motors hebben in het Canadese Montréal tijdens de “Movin’On top” – een salon dat volledig gewijd is aan duurzame mobiliteit – een nieuwe generatie airless banden voor personenauto’s gepresenteerd: de Michelin Uptis. Omdat de band geen lucht bevat, is het gevaar op lek rijden of een klapband krijgen onbestaande.

De nieuwe banden moeten de enorme afvalberg van gewone banden aanpakken. Momenteel worden wereldwijd ongeveer 200 miljoen banden per jaar – dat is het gewicht van 200 Eiffeltorens(!) – vroegtijdig weggegooid vanwege inrijdingen of beschadigingen door slechte wegen of slijtage als gevolg van een onjuiste bandenspanning. Bovendien is de nieuwe band vervaardigd van 100 procent duurzame, herbruikbare materialen.

Beide bedrijven gaan het 3D-geprinte prototype nu grondig testen in het Amerikaanse Michigan en willen de revolutionaire band vanaf 2024 op de markt brengen.