Amerikaanse spoedarts riskeert levenslang voor dood van 25 patiënten

Een spoedarts uit het Amerikaanse Ohio is beschuldigd van het doden van 25 patiënten in het ziekenhuis waar hij werkte. Hij zou bewust te hoge tot dodelijke dosissen van pijnstillers gegeven hebben aan heel zieke patiënten, klinkt het in de aanklacht.

e zaak tegen de 43-jarige William Husel is een van de grootste moordzaken ooit tegen medisch personeel in de VS. De anesthesist/spoedarts werd in december ontslagen in het Mount Carmel West-ziekenhuis toen de eerste beschuldigingen tegen hem de kop opstaken. De man verloor meteen ook zijn medische licentie.

De beschuldigingen waren dan ook niet min. Tussen februari 2015 en november 2018 zou hij meerdere te hoge dosissen van de pijnstiller fentanyl gegeven hebben aan minstens 34 patiënten. Bij 25 van hen zou dat hun overlijden veroorzaakt hebben.

Levenslang

Waarom de arts dat deed, is niet duidelijk. Volgens zijn advocaat had hij nooit de bedoeling om iemand te doden. Toch wordt hij beschuldigd van 25 moorden, en voor elk van die overlijdens riskeert hij 15 jaar gevangenis tot levenslang.

De man heeft zichzelf aangegeven nadat duidelijk werd dat hij vervolgd zou worden voor de zaken die hem ten laste worden gelegd.

HAPPENING NOW: Dr. William Husel turned himself into CPD HQ at 10:30am-6/5/19.

At 11am Chief Tom Quinlan & Prosecutor Ron O’Brien will hold a news conference concerning the case against Dr. Husel & the deaths of dozens of patients.

We will carry the news conference live @ CPD FB. pic.twitter.com/I1L6tE4c4u — Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) June 5, 2019

De bal was aan het rollen gegaan door het overlijden van de 79-jarige Janet Kavanaugh. Het ziekenhuis was na haar dood, als gevolg van een overdosis, met een intern onderzoek begonnen. Uit dat onderzoek bleek dat zij lang niet de enige was. Tientallen getuigenissen wezen allemaal in de richting van Husel.