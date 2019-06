‘Uitvaartbus’ rijdt kist en nabestaanden samen naar het graf: “In stijl én goedkoper”

Koningshooikt / Lier -

Nederlanders vragen steeds vaker naar touringcars in plaats van volgwagens bij uitvaarten. Een Nederlands touringcarbedrijf liet daarom bij Van Hool in Koningshooikt (Lier) een uitvaarttouringcar bouwen. “Die zal in ons land niet aanslaan”, meent begrafenisondernemer Mario De Meutter.