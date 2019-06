Football Leaks: “Manchester City trekt naar TAS om zaak bij UEFA tegen te houden”

Manchester City trekt naar het Internationaal Sporttribunaal TAS om te verhinderen dat het bij de interne rechtbank van de Europese voetbalfederatie UEFA tot een uitspraak komt na het onderzoek naar de financiële gang van zaken bij de club, zo maakte het Amerikaanse nieuwsagentschap AP woensdag bekend. Manchester City wou niet reageren op het nieuws.

Sinds maart voert de financiële controlecommissie van de UEFA, onder leiding van voormalig premier Yves Leterme, een onderzoek naar de club, na publicaties in de media op basis van Football Leaks. Onder meer zou de Engelse kampioen in 2013 met de cijfers van sponsorcontracten gesjoemeld hebben om een verlies van 11,5 miljoen euro in te dekken. Een jaar later zou de club de manager van een minderjarige speler (de toen 14-jarige Jadon Sancho, die inmiddels bij Borussia Dortmund zit) 235.000 euro betaald hebben. Dankzij Football Leaks kwam ook aan het licht dat Abu Dhabi - de club is sinds 2008 in handen van de familie van de emir - in zeven jaar tijd via overgewaardeerde sponsorcontracten een fortuin in City zou gepompt hebben. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times zou City voor deze overtredingen op de Financial Fair Play een uitsluiting voor de Champions League riskeren.

In 2014 veroordeelde de UEFA Manchester City al eens voor inbreuken op de Financial Fair Play. Het kostte de club van Kevin De Bruyne toen 57 miljoen euro, waarvan 37 miljoen voorwaardelijk. Bovendien moest de club in de Champions League 2014-2015 met een beperkte selectie aantreden. Ook de Premier League onderzoekt momenteel nog mogelijke overtredingen van de club.

Manchester City vierde onlangs de zesde landstitel, de tweede op rij en de vierde sinds de overname van de club. Met ook nog winst in de FA Cup en de League Cup realiseerden ze een treble. De grote droom van de eigenaars uit het Midden-Oosten is echter een eindzege in de Champions League, wat tot nu toe nog niet gelukt is.