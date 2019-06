Tienduizend turnsters geven het beste van zichzelf, maar hun Grote Leider vond het maar niets

Aanvankelijk genoot Kim Jong-Un nog van het minutenlange applaus dat hij kreeg bij zijn intrede in het met 150.000 mensen gevulde May Day-stadion van Pyongyang. Daar gaven dinsdag tienduizenden turnsters, vooral veel jonge kinderen, het beste van zichzelf tijdens de jaarlijkse ‘Grand Mass Gymnastics and Artistic Performance’. Een massaspektakel, lees propagandafeest, met muziek, dans, een lichtshow en vuurwerk. Maar woensdag, de dag na het gebeuren, ontstak de Grote Leider van Noord-Korea in woede en gaf hij openlijk kritiek op het gebeuren en op de artiesten die volgens hem niet trots genoeg zijn op hun land en hun leiders. Hij riep ook de choreografen op het matje, wat nooit eerder gebeurde. En meteen werden de “Massaspelen” geschorst, mogelijk voor enkele weken.

Overigens was de opening van de “Massaspelen” ook nog om andere redenen opmerkelijk. De invloedrijke zus van Kim Jong-un dook voor het eerst in 50 dagen weer op in zijn gezelschap. En ook Kim Yong-chol, een topdiplomaat die nauw betrokken was bij het mislukte overleg met de VS eerder dit jaar in Vietnam, was opnieuw te zien aan de zijde van Kim. Eerder was gezegd dat de man na naar een strafkamp was verbannen wegens zijn rol bij het mislukte overleg.