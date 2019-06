Dikke hagelbollen en brandalarm in kathedraal: code oranje voor onweer

Er trekt op dit ogenblik een hevig onweer over het land. Vooral boven Brussel, Vlaams-Brabant en Antwerpen knettert het. In Antwerpen ging het brandalarm van de kathedraal af, maar zonder brand. In Brussel zijn meerdere tunnels overstroomd.

Hagelbollen van 2 à 3 centimeter dik, stapvoets verkeer op de snelweg, een blikseminslag op een windmolen: het onweer trekt in alle hevigheid over. Het KMI kondigde code oranje af voor Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel en code geel voor de andere Vlaamse provincies.

De code oranje is in Vlaams-Brabant en Brussels slechts tot middernacht van kracht. In Antwerpen en Limburg is dat tot 2 uur. Later in de nacht wordt het droger en rustiger vanaf de Franse grens.

In Antwerpen zijn woensdagavond het brand- en inbraakalarm van de Onze-Lieve-Vrouw Kathedraal afgegaan. Vermoedelijk sloeg de bliksem in op de 123 meter hoge toren. “De brandweer heeft het gebouw met de conciërge volledig gecontroleerd, er is geen brand gevonden”, zegt de brandweerwoordvoerster. Het gebouw is uitgerust met goede bliksemafleiders. “Maar door de impact kunnen de alarmen alsnog afgegaan zijn.” De brandweer zal in de loop van de nacht nog terug ter plaatse gaan voor een nieuwe controle van het gebouw.

In Brussel zijn door overstromingen de tunnels Vleurgat, Stefania, Kunst-Wet en Georges-Henri in beide richtingen afgesloten voor het verkeer tijdens de nacht van woensdag op donderdag. Dat heeft Brussel Mobiliteit donderdag rond 1 uur laten weten.

Door de weersomstandigheden is Ter Kamerenbos woensdag vanaf 20.30 uur gesloten. Het park zal tot donderdagochtend ontoegankelijk zijn.

Kort voor middernacht maakte Sibelga ook melding van een stroomstoring in de gemeenten Brussel en Elsene. Het is niet duidelijk of die storing te maken heeft met het slechte weer. Volgens de netbeheerder zal het probleem donderdag rond 2.30 opgelost zijn.