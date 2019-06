Britse pers: “Akkoord tussen Chelsea en Real Madrid over transfersom Eden Hazard”

Niemand die eraan twijfelt dat Eden Hazard een dezer dagen speler van Real Madrid wordt, zelfs zijn eigen ploegmaats niet. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde The Guardian (en andere Britse kranten) hebben Chelsea en Real Madrid een akkoord gevonden voor een transfersom van ongeveer 100 miljoen euro (circa 88,5 pond), exclusief bonussen.

Daarmee wordt Hazard nog net niet de duurste speler ooit van Real Madrid. In 2013 kwam Gareth Bale voor 101 miljoen euro over van Tottenham Hotspur.

In Spanje wordt al druk gespeculeerd welk shirtnummer Hazard zou kunnen dragen. Zijn favoriete nummer – tien – is namelijk ingenomen door Luka Modric. Feit is dat de aanvoerder van de Rode Duivels het niet aan zijn hart laat komen. Op training was geen seconde te merken wat zich allemaal boven zijn hoofd afspeelt. Of is het afscheren van zijn baardje een indicatie dat hij weldra naar een voorstelling moet?

Zes trofeeën in zeven jaar

Eden Hazard nam vorige week afscheid in schoonheid van Chelsea. De nummer tien van de Blues scoorde twee goals en gaf één assist in de gewonnen Europa League-finale tegen Arsenal. De Europa League was ook de eerste trofee die Hazard destijds in 2013 met Chelsea won, al was hij er toen in de met 1-2 gewonnen finale tegen Benfica door een blessure niet bij. Nadien volgden nog twee landstitels (2015 en 2017), een League Cup (2015) en de FA Cup (2018).

De Engelse fans verkozen hem dit seizoen ook tot Speler van het Jaar in de Premier League. Eerder werd hij onder meer al verkozen tot Premier League Speler van het seizoen (2015), PFA Belofte van het Jaar (2014), PFA Speler van het Jaar (2015), FWA Speler van het Jaar (2015) en werd hij bij Chelsea vier keer (2014, 2015, 2017 en 2019) verkozen tot Beste Speler van het Seizoen.