Cercle Brugge praat met Besnik Hasi

De namen Hein Vanhaezebrouck en zelfs Fred ­Rutten vielen eerder al, maar gisteren lekte uit dat ­Cercle Brugge ook in gesprek is met Besnik Hasi om de nieuwe coach te worden. De Kosovaar is aan de slag bij het Saudische Al-Raed, maar wil graag weer dichter bij huis werken. Hasi kent het huis, want hij voetbalde in de nadagen van zijn carrière, in 2007-2008, ook nog één seizoen voor Cercle. De ex-coach van Anderlecht is voor Cercle wel een dure vogel. Hasi moet vrijgekocht worden en wil ook enkele assistenten meenemen. In Saudi-Arabië werkt hij bijvoorbeeld samen met Bernd Thijs.