Kujovic straks keeperstrainer bij Club Brugge?

In de zoektocht naar een ­nieuwe keeperstrainer sprak Club Brugge met Vladan Kujovic (40), tussen 2011 en 2015 nog in blauw-zwarte loondienst. De Serviër werd door Club zelf gecontacteerd en dus niet aan­geduid door Clement als even­tuele kandidaat.

De gesprekken tussen beide partijen verliepen uiterst positief, al viel er nog geen beslissing. De band tussen de ex-doelman en Club is er alleszins: Kujovic was in juli 2014 speler van Club toen er een niertumor bij hem werd vastgesteld.

Afgelopen seizoen was Tomislav Rogic keepers­trainer van Club. De Kroaat behoorde tot de clan-Leko en verdween samen met hem.