Hoog bezoek voor de Rode Duivels: herkent u alle grootheden uit de Belgische sport op deze foto?

De Rode Duivels kregen woensdagavond hoog bezoek over de vloer in Tubeke. Voor de quiz van onze nationale ploeg, die zich voorbereidt op de interlands tegen Kazachstan (zaterdag) en Schotland (dinsdag), kregen de Duivels versterking van héél wat andere grootheden uit de Belgische sport.

Daarbij een aantal sporters op pensioen: Tia Hellebaut (hoogspringen), Kim Gevaert (hardlopen), Sven Nys (veldrijden), Gella Vandecaveye (judo), Jean-Michel Saive (tafeltennis), Aagje Vanwalleghem (gymnastiek) en Elfje Willemsen (bobslee). Maar ook héél wat nog actieve sporters tekenden present: Bart Swings (schaatsen), Luca Brecel (snooker), Ann Wauters (basketbal), John-John Dohmen (hockey),Nicky Degrendele (baanwielrennen), Nicolas Colsaerts (golf), Peter Genyn (rolstoelracen) en Laurens De Vos (tafeltennis). Het team van Youri Tielemans, Hendrik Van Crombrugge, Tia Hellebaut en Thomas Vermaelen won uiteindelijk de quiz.

