Vertrekt concurrent van Thibaut Courtois naar PSG?

Thibaut Courtois heeft de strijd in doel bij Real Madrid gewonnen en dus zoekt concurrent Keylor Navas deze zomer andere oorden op. Marca, de Spaanse huiskrant van Real, meent te weten dat de Costa Ricaanse keeper op weg is naar PSG.

PSG liet woensdag weten dat de club het eind deze maand aflopende contract van de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon (41) niet zal verlengen. Buffon kwam dit seizoen tot 25 wedstrijden voor PSG, in alle competities samen. In doel wisselde hij af met de 26-jarige Fransman Alphonse Areola. En dus hebben de Parijzenaars een nieuwe keeper nodig. Volgens Marca wordt dat Keylor Navas (32).

“De gesprekken tussen Navas en PSG zijn al bezig en een overeenkomst tussen de speler en het Franse team ligt behoorlijk op schema”, aldus Marca. “Navas kreeg al twintig dagen geleden te horen dat hij niet meer paste in de plannen van Real Madrid voor volgend seizoen en PSG heeft voor hem een reddingsboei gegooid.”

PSG is gecharmeerd door de ervaring en het niveau van Navas, maar het helpt ook dat hij Madrid mag verlaten voor een zeer betaalbaar financieel bedrag. De Costa Ricaan mag immers rekenen op een gebaar van Real dat hem uit erkentelijkheid weinig in de weg zal leggen om te vertrekken. Navas hoopt in Parijs op meer speelgelegenheid dan afgelopen seizoen bij Real, al zal hij ook de concurrentie met Areola moeten aangaan. PSG is alvast één van de weinig clubs die het jaarsalaris van Navas bij Real - vijf miljoen euro netto per jaar - kan evenaren of zelfs verbeteren.