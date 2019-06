Australische premier ontkent betrokkenheid bij raid op tv-zender

De Australische premier Scott Morrison heeft woensdag ontkend dat de politie-invallen van woensdag bij de nationale nieuwszender ABC en een journalist er kwamen op aandringen van zijn regering. Hij benadrukte dat hij erg houdt aan de persvrijheid.

De Australische politie viel woensdag binnen in de kantoren van ABC in Sydney nadat de zender in 2017 verhalen publiceerde over moorden die de Australische speciale militaire eenheden hadden gepleegd in Afghanistan. Op het huiszoekingsbevel waren nieuwschef Gaven Morris en twee onderzoeksjournalisten vermeld die meewerkten aan de verhalen, die bekend zijn als de “Afghan Files”. Eerder deed de politie ook al een huiszoeking thuis bij journaliste Annika Smethurst van News Corp Australia, die artikels had geschreven over de plannen van de regering om spionageagentschappen meer macht te geven.

De politie ontkent dat de invallen aan elkaar gelinkt zijn. ABC en Smethurst hadden wel elk informatie gebruikt die ze verkregen van bronnen binnen de regeringsdepartementen. “Mijn regering is absoluut toegewijd aan de persvrijheid”, zo zei Morrison. “Elke suggestie als zouden deze (invallen) gebeurd zijn met medeweten of op aandringen van regeringsleden is volstrekt onwaar”, luidde het.

De chef onderzoeksjournalistiek van ABC, John Lyons, stelde woensdag dat hij “nog nooit eerder zo’n brutale aanval op de media had gezien”. Ook de nationale Australische Press Club reageerde verontwaardigd.