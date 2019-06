Washington “veroordeelt recente aanvallen op manifestanten” in Soedan

De Verenigde Staten hebben woensdag “de recente aanvallen op manifestanten” in Soedan veroordeeld. Washington roept de heersende militairen in een mededeling op “af te zien van geweld”. De VS reageert daarmee op het hardhandige optreden van het Soedanese leger jegens manifestanten van de protestbeweging.

Woensdag raakte bekend dat er al meer dan honderd doden zijn gevallen bij geweld tegen betogers. Er is ook sprake van 300 gewonden. Het militaire bestuur in Soedan is bereid om te onderhandelen met de oppositie, maar die weigert vooralsnog om nieuwe gesprekken aan te gaan. Er wordt gevreesd voor nog meer chaos en geweld. Daarop maakten de Verenigde Naties bekend dat ze hun niet-essentiële personeel uit Soedan terugtrekken. Ook Londen is gestart met de terugtrekking van een deel van haar ambassadepersoneel in Soedan.

President Omar al-Bashir was na drie decennia aan de macht in april door het leger ten val gebracht. De coup werd voorafgegaan door maandenlang massaal protest. Sindsdien ijveren zowel het militair bestuur als de oppositie ervoor om een overgangsregering te vormen, maar de gesprekken daarover kwamen al meerdere keren muurvast te zitten.