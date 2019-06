Netanyahu stelt homoseksuele man aan als minister van Justitie

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft Amir Ohana, die openlijk homoseksueel is, aangesteld als minister van Justitie. Dat is een primeur voor het land.

“Amir Ohana is een jurist die het juridische systeem perfect kent”, klinkt het in een officiële mededeling. Hoewel Israël gezien wordt als een relatief verlicht land op het vlak van LGBT-rechten, blijft homoseksualiteit een taboe in religieuze kringen, die ook vertegenwoordigd zijn in de regering van Netanyahu. Er wordt ook verwacht dat rechts goed zal scoren bij de volgende verkiezingen op 17 september.

Ohana volgt Ayelet Shaked op, die zondag uit de regering werd ontslagen samen met minister van Onderwijs Naftali Bennett. Er werd geen officiële reden gegeven voor hun vertrek, maar hun relatie met de premier was niet al te best.

Volgens de Israëlische media heeft Amir Ohana in het verleden gepleit voor een immuniteitswet zodat er geen onderzoek gedaan kan worden naar politici tijdens hun mandaat. Dat zou Netanyahu goed uitkomen, die in verschillende zaken beschuldigd wordt van corruptie, fraude en het misbruik van vertrouwen.